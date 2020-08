David Silva, il padre torna a parlare: "La reazione della Lazio è ingiusta, nessuno l'ha forzato a far nulla"

Non accennano a spegnersi le polemiche legate al mancato trasferimento di David Silva alla Lazio. Il padre dello spagnolo, dopo aver replicato a Igli Tare nella giornata di ieri, è tornato a dire la sua sulla complicata situazione che ha portato l'ex City a firmare per la Real Sociedad. Intervenuto ai microfoni di cope.es, ha spiegato: "Aveva una serie di offerte, alla fine ha deciso di firmare con la Real Sociedad. Era un'offerta che aveva da tanto? Non da tanto. C'erano altre squadre spagnole, il Valencia non l'ha mai contattato. Tutte del profilo della Real, più o meno. Lazio? Capisco che i tifosi speravano che David sarebbe andato alla Lazio, perché sono filtrate informazioni che il suo agente stava negoziando con la Lazio. Loro credevano arrivasse, e alla fine non è stato così. Ma la reazione non mi sembra giusta. Non conoscono mio figlio come persona, non possono "valutarlo" in alcun modo. Mi dispiace, sono commenti gratuiti senza senso. Con la Lazio avrebbe giocato anche la Champions, ma lui non ha voluto. Ha preferito la Real, la scelta è stata sua e nessun altro avrebbe potuto farla. Nessuno l'ha forzato a fare nulla. È contento di tornare al calcio spagnolo, ha tanta voglia. È stato recentemente eliminato dalla Champions, quindi ora deve riposare, ricaricare le pile e ripartire con questo nuovo gruppo. La Real è una buona squadra, una squadra giovane. Li ho seguiti nell'ultima stagione. Prima della pandemia erano in Champions, dopo sono scesi un po'".

Calciomercato Lazio, David Silva alla Real Sociedad: le ragioni della scelta

Lazio, James Rodriguez: "Voglio andare dove posso giocare e dove mi sento amato"

TORNA ALLA HOMEPAGE