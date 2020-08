Calciomercato Lazio, David Silva alla Real Sociedad: le ragioni della scelta

CALCIOMERCATO LAZIO - La grande beffa è stata servita. Dopo settimane in cui la Lazio ha cullato il sogno di accogliere David Silva, il giocatore ha preferito la Real Sociedad. Una società di provincia che giocherà l'Europa League e non tra le più blasonate della Liga. Una sola domanda corre nella testa dei sostenitori biancocelesti: perché? La consueta rassegna stampa di Radiosei prova a fare un po' chiarezza partendo dal presupposto che non è stata una scelta economica. Il Qatar non aveva rivali in questo. Dopo dieci anni in Inghilterra la voglia della famiglia era quella di tornare in Spagna. La moglie del giocatore, soprattutto, spingeva per tornare nella penisola iberica. Lo ha sottolineato anche il numero 21 nelle prime dichiarazioni da neo calciatore della Real Sociedad. A convincerlo poi, a prescindere di come siano andate le cose e del suo comportamento ritenuto deprecabile dalla Lazio, c'è il gioco di Imanol Alguacil. Tecnico che si ispira a Pep Guardiola e gioca un calcio fatto tutto di possesso palla, tagli e inserimenti che tanto è piaciuto all'ex City. De gustibus non disputandum est. Altro asso nella manica della società di San Sebastian è stato Xabi Alonso. L'ex calciatore allena la squadra B del club basco ed è stato a lungo compagno di Nazionale di David Silva. I rapporti tra i due sono ottimali e le sue rassicurazioni sulla piazza, società e obiettivi sono stati determinanti per la scelta finale.

Lazio, James Rodriguez: "Voglio andare dove posso giocare e dove mi sento amato"

Calciomercato Lazio, un big per la Champions: tutti i nomi in ballo

TORNA ALLA HOME