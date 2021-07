DIRETTA AURONZO GIORNO 3 - Lazio, tutto pronto per l'allenamento del pomeriggio

AGGIORNAMENTO 17.42 - Briefing intorno a Maurizio Sarri. Portieri che si stanno già scaldando con Grigioni e Nenci

AGGIORNAMENTO 17.38 - I calciatori stanno iniziando ad entrare in campo. Buona affluenza di pubblico. Sventola come già citato una bandiera dedicata a Sarri. ( CLICCA QUI PER GUARDARE IL PEZZO RELATIVO ALLA BANDIERA )

AGGIORNAMENTO 17.20 - Tutto pronto per l'allenamento del pomeriggio. Sistemate sagomi e paletti, oltre che i palloni per i portieri. Dopo la conferenza di Reina si scende nuovamente in campo

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 - Si conclude anche il lavoro dei centrocampisti e degli attaccanti. Mentre i difensori terminano il lavoro atletico sul campetto adiacente, Martusciello e Picchioni seguono alcune esercitazioni con il pallone dei giovani Shehu, Troise, Raul Moro e Adekanye. Appuntamento con il live per l'allenamento pomeridiano alle 17.45. Un'ora prima ci sarà la conferenza stampa di Pepe Reina. ( QUI PER IL VIDEO DELLA SEDUTA )

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - Dopo circa mezzora finisce il lavoro tattico dei difensori e inizia quello di centrocampisti e attaccanti sui movimenti offensivi. Per i gialli Akpa Akpro, Escalante e Cataldi a centrocampo, davanti Shehu, Muriqi e Jony. Per i celesti Milinkovic, Leiva e Bertini sulla mediana, in attacco il tridente Troise/Adekanye, Caicedo e Raul Moro. Scambi veloci e poi pressing feroce per la riconquista del pallone.

AGGIORNAMENTO 10.40 - Terminato il lavoro atletico, Sarri è tornato a lavorare sui movimenti del reparto difensivo come ieri: linea verde formata da destra a sinistra da Marusic, Luiz Felipe, Vavro e Hysaj, reparto celeste con Lazzari, Vavro, Patric e uno tra Fares e Durmisi. Esercitazioni sulle coperture preventive, sulle fughe all'indietro in caso di spizzata dell'attaccante, sulle chiusura in caso di scarico corto e scarico lungo. Sul campetto adiacente intanto prosegue il lavoro atletico di centrocampisti e attaccanti.

AGGIORNAMENTO 10.30 - La squadra è entrata in campo per l'allenamento. I portieri sono con Grigioni e Nenci su principale dello Zandegiacomo. Gli altri a rapporto da Sarri e dal suo staff in quello adiacente

AURONZO - La Lazio è arrivata allo Zandegiacomo, tra poco via al primo allenamento della giornata, fissato per le 10.30 come da programma sarriano. Al riscaldamento in palestra seguirà la seduta sul campo, l'addestramento agli ordini del nuovo tecnico biancoceleste è soltanto all'inizio.

