DIRETTA - Calciomercato Lazio: attesa per Provedel. E sulle uscite...

A dieci giorni dall'inizio del campionato di Serie A, in casa Lazio si continua a lavorare per preparare la stagione, dentro e fuori dal campo. Per quanto riguarda il calciomercato, dopo i sette acquisti ufficializzati dal club, ora la situazione più urgente da risolvere è quella legata al portiere. Ivan Provedel è il nome "caldo", soprattutto ora che lo Spezia sembra aver praticamente chiuso l'operazione per il sostituto, Meret. A questo punto, come in una sorta di effetto domino, dovrebbe giungere il via libera anche per Provedel alla Lazio, ma ancora ieri lo Spezia faceva sapere di non aver raggiunto l'accordo col club biancoceleste.

Oltre il portiere, l'ultima parte del campo su cui lavorare è la fascia sinistra, e dunque il terzino. Il nome che ha riscaldato i tifosi è quello di Emerson Palmieri, letteralmente invaso da messaggi dei tifosi biancocelesti nel giorno del suo compleanno. Si muove qualcosa anche in uscita: Marco Bertini, aggregato alla prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore e anche per quello di Germania, sarebbe entrato nel mirino del Siena. Si lavora per un prestito secco. Cristiano Lombardi è un nuovo giocatore della Triestina: la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione della squadra in Serie B. Mertens ha ufficialmente salutato il Napoli, mentre Udogie, accostato alla Lazio, fa gola anche in Premier League: su di lui il Tottenham.