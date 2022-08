Calciomercato, il Tottenham piomba su Udogie: ecco cosa manca

Fonte: Sky Sport

CALCIOMERCATO - Non solo la Lazio, Destiny Udogie fa gola anche in Premier League. In particolare, il Tottenham è in forte pressing sul terzino sinistro per trovare l'intesa con l'Udinese. Come riporta Sky Sport, gli Spurs hanno intenzione di trovare l'accordo per poi lasciarlo un anno in prestito in Friuli. Il club allenato da Antonio Conte sarebbe disposto ad acquistare Udogie per 25 milioni di euro bonus compresi, cifra richiesta anche per l'iniziale interesse della Lazio. Negli ultimi giorni, anche Inter, Brighton e Manchester City hanno chiesto informazioni per il giocatore. Il Tottenham però dal canto suo vuole battere la concorrenza e aggiudicarsi il gioiellino classe 2002.