UFFICIALE - Lombardi è un nuovo giocatore della Triestina: la formula

La Lazio saluta Cristiano Lombardi che è appena diventato un nuovo giocatore della Triestina. Come si evince dal comunicato del club friulano, il classe 1995 si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto condizionato, se la squadra biancorossa riuscisse a ottenere la promozione in Serie B, infatti, sarà costretta a riscattare il giocatore. Per permette una formula del genere, come anticipato dalla nostra redazione, Lombardi ha dovuto rinnovare il suo contratto con la Lazio fino al 2024. Questo il comunicato ufficiale:

"U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Lombardi.Il giocatore Cristiano Lombardi arriva dalla S.S. Lazio con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B".