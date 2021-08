DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Correa fino a Torreira: la situazione

La Lazio dopo aver sbloccato ufficialmente il mercato, ha potuto ufficializzare i nuovi acquisti e depositare i rinnovi di contratto. Lotito aveva infatti rassicurato Sarri e così è stato portando anche Pedro nella sua corte. La finestra di calciomercato però è prossima alla chiusura (31 agosto) e molte cose devono essere portate a termine, a partire dalle cessioni per poter accedere a nuovi colpi.

CESSIONI E OBIETTIVI - Filtra ottimismo nel risolvere in tempi stretti per Toma Basic. Circa 10 milioni (7 più 3 di bonus) saranno messi sul cartellino del 24enne centrocampista croato, con il quale c'è già da tempo un'intesa per un quinquennale da 1,5 a stagione. Sembrerebbe che l'affare possa andare in porto nelle prossime 48 ore, la situazione è in divenire. Sempre a centrocampo, Lotito potrebbe regalare a Sarri un nuovo profilo. Da tempo circola infatti il nome di Torreira. Il centrocampista uruguaiano (ma con passaporto spagnolo) arriverebbe solo se dovesse partire Escalante. Anche in difesa non sono da escludere ulteriori movimenti. La bocciatura dalla lista per il campionato di Vavro da parte di Sarri può spingere verso un nuovo innesto nel reparto. Lo slovacco, almeno fino a gennaio, può essere ceduto solo in Italia, in caso contrario per la Lazio decadrebbero i benefici fiscali del Decreto crescita. Proprio ieri è stata rilasciata l'indiscrezione di un sondaggio del Torino per lo slovacco. Nel caso in cui si concretizzasse la cessione, potrebbe arrivare un sostituto: nei giorni scorsi è spuntato il nome Anel Ahmedhodžic, centrale difensivo del Malmoe seguito anche da Napoli e Atalanta. Lo svedese - valutato 4 milioni - è un classe 1999, quindi - in quanto Under 22 - avrebbe il vantaggio di non occupare caselle nella rosa dei 25 per la Serie A. Altra possibile operazione in uscita riguarda invece il centrocampista André Anderson, per il quale si è fatto avanti il Cosenza. Infine per l'attacco il club biancoceleste chiede almeno 30 milioni più bonus per Correa - sul quale c'è sia l'Inter e l'Everton - così a quel punto potrà reinvestirli per gli ultimi colpi in entrata e consegnare così a Sarri l'esterno Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte in cima alla lista. Tutto è prossimo a concretizzarsi, a partire dalla cessione del Tucu fino all'arrivo di Basic.