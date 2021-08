DIRETTA - Calciomercato Lazio, si lavora in entrata e in uscita: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è attivissima sul calciomercato. Joaquin Correa ha salutato i biancocelesti per accasarsi all'Inter. L'argentino si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto in nerazzurro. In casa capitolina è partita la caccia al sostituto. Al momento è corsa a due tra Filip Kostic e Mattia Zaccagni. Il serbo è in vantaggio, ma la trattativa con l'Eintracht va avanti a oltranza. Con l'esterno l'accordo c'è, manca quello con i tedeschi. Il giocatore del Verona piace, ma al momento è leggermente indietro rispetto al compagno di nazionale di Milinkovic Savic. Si attende l'ufficialità, ma Felipe Caicedo dovrebbe diventare un calciatore del Genoa. Accordo con i rossoblù trovato nella serata di ieri, mentre i tifosi della Lazio che stanno salutando sui social il Panterone. Con i rossoblù si continua a parlare anche di Mohamed Fares. L'ex Spal dovrebbe trasferirsi in Liguria in prestito con diritto di riscatto. In uscita anche Jony che piace allo Sporting Gijon, ma deve abbassarsi l'ingaggio.

Negli ultimi giorni si cercherà una sistemazione anche per Vavro, Lukaku e gli ex Salernitana. Dall'esterno dipenderà anche il futuro di Kamenovic, per cui sono spuntate Genk e Standard Liegi. Il difensore è extracomunitario e, se venisse tesserato, occuperebbe l'unico slot disponibile chiudendo di fatto le porte a Kostic. In difesa, invece, rispuntano le candidature di Ferrari del Sassuolo e dello svincolato Mustafi.