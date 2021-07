DIRETTA - Calciomercato Lazio, si lavora per gli esterni. E su Basic e Kamara...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove sul calciomercato. Il club biancoceleste è in fase di trasformazione me modificare la rosa e renderla adatta al gioco di Maurizio Sarri. Ieri ha svolto le visite mediche Elseid Hysaj che partirà per Auronzo di Cadore, ma che non è stato ancora ufficializzato per l'indice di liquidità. Entro domani toccherà anche a Felipe Anderson, di ritorno in biancoceleste dopo tre anni. L'albanese dovrebbe legarsi per le prossime cinque stagioni, mentre il brasiliano dovrebbe firmare un quadriennale. Oltre a loro è chiuso anche l'affare Luka Romero che non ha ancora compiuto 17 anni, ma è tra i giovani più interessante nel panorama calcistico.

CAPITOLO ESTERNI - Si lavora ovviamente sugli esterni perché per il 4-3-3 di Sarri ne servono almeno due per iniziare. Oltre a Felipe Anderson, il preferito per la corsia di sinistra è Julian Brandt. Il Borussia Dortmund ha aperto all'ipotesi di prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma la sua situazione dipende da Joaquin Correa. L'argentino è in uscita e su di lui ci sono Arsenal, Tottenham e Psg. Gli inglesi potrebbero offrire solo cash, ma la richiesta della Lazio oscilla tra i 40 e 45 milioni di euro. I francesi, invece, vorrebbero inserire Sarabia come parziale contropartita oltre a un conguaglio economico. I biancocelesti restano in attesa, ma è normale che se dovessero arrivare solo contanti si proverebbe l'assalto a Brandt, diversamente si punterebbe a un profilo meno costoso. Attenzione alla candidatura di Riccardo Orsolini. Il Bologna era partito da una valutazione di 20, ma al momento potrebbe essere strappato per circa 12 milioni.

BASIC, KAMARA E ZACCAGNI - L'altro nome forte è quello di Toma Basic. Con il croato c'è un'intesa di massima con il giocatore che si è promesso alla Lazio. Manca la fumata bianca con il Bordeaux, alle prese con una retrocessione per motivi economici. I biancocelesti potrebbero sfruttare la situazione per ottenere uno sconto e chiudere l'affare. Sempre in Francia gioca Boubacar Kamara. Il classe '99 ha il contratto in scadenza nel 2022 e il Marsiglia deve venderlo per non rischiare di perderlo a zero. La valutazione da 20 milioni di partenza è una cifra fuori portata, ma la somma è destinata a scendere. Ai transalpini piace anche Gonzalo Escalante che potrebbe entrare come parziale contropartita nell'affare. Va tenuta in considerazione la pista che porta a Mattia Zaccagni. Il Verona partiva da 25 milioni di euro, ma potrebbe abbassare le sue pretese con il passare dei giorni. In chiusura bisognerà capire anche il destino di Luis Alberto. Dopo non essersi presentato alle visite mediche, il giocatore rischia una multa. Non è escluso che possa fare così spinto da una squadra per cercare o la cessione o un ritocco sull'ingaggio.