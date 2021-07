Calciomercato Lazio, Orsolini obiettivo concreto: la richiesta del Bologna

Il Comandante ha bisogno degli esterni. La nuova Lazio di Maurizio Sarri ripartirà proprio dall'inserimento in rosa di almeno due ali d'attacco. Mentre Felipe Anderson è sempre più vicino al ritorno nella Capitale, la società biancoceleste lavora anche su altri profili. Resta l'interesse per Brandt, Sarabia e soprattutto per Riccardo Orsolini. Come appreso dalla nostra redazione, l'esterno del Bologna piace molto alla dirigenza biancoceleste che sta studiando la formula giusta per arrivare al calciatore. La Lazio potrebbe convincere il club rossoblu anche grazie a qualche contropartita per abbassare il prezzo del cartellino. La richiesta del Bologna per il suo numero 7 non è di 20 milioni come si ipotizzava, ma inferiore ai 15. La società capitolina continua a monitorare la situazione sperando di regalare al Comandante un esterno d'attacco mancino che conosce benissimo il campionato italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.