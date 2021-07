Calciomercato Lazio, è fatta per il ritorno di Felipe Anderson: i dettagli

Felipe Anderson alla Lazio, ormai manca solo l'annuncio. Si attendono le controfirme del West Ham via pec (arriveranno tra stanotte e domattina), ma il brasiliano ha già apposto il suo autografo sul contratto da due milioni a stagione con i biancocelesti. La fumata bianca è scattata definitivamente in serata: operazione da 3 milioni, agli Hammers anche il 50% di una futura rivendita. Ritorno ormai definito, per l'ufficialità bisognerà attendere qualche uscita per sbloccare l'indice di liquidità, ma Felipe Anderson è di fatto un nuovo giocatore laziale e nei prossimi giorni sbarcherà nella Capitale per effettuare le visite mediche, anche se il ragazzo dovrà rispettare la quarantena di cinque giorni imposta dal Ministero della Salute per chi proviene dal Regno Unito. Poi via in ritiro per mettersi subito a disposizione di Sarri.

Pubblicato alle 00:15