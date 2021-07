Calciomercato Lazio, Brandt e Correa destini incrociati: i dettagli

Julian Brandt è certamente uno dei profili che interessano maggiormente alla Lazio. Il Borussia Dortmund valuta il giocatore 25-30 milioni, ma a meno di una cessione di Correa i biancocelesti non potranno portare a termine l'operazione. Sull'argentino c'è il forte interesse del Psg, pronto a offrire una parte cash più il cartellino di Sarabia. Anche il Tottenham avrebbe fatto un sondaggio, ma per ora i transalpini rimangono in pole anche se non considerano il Tucu prioritario nel loro calciomercato. La novità è rappresentata però dall'apertura del club tedesco che adesso lascerebbe andare Brandt anche in prestito oneroso ma con obbligo di riscatto in modo da assicurarsi di incassare i soldi della cessione tra dodici mesi. Tutto dipenderà dall'uscita del numero 11 delle aquile. Se Correa dovesse partire senza contropartite, la Lazio potrebbe affondare il colpo per Brandt forte di una disponibilità economica importante. Diverso il discorso se nell'affare dovesse entrare una contropartita, nell'affare con i francesi si era parlato prima di Rafinha e ora di Sarabia, con i capitolini che virerebbero verso un profilo meno "costoso". Se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma il destino di Brandt e Correa sembra sempre più legato a doppio filo.

