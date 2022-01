DIRETTA - Calciomercato Lazio: Tare guarda in casa Empoli, piace anche Ahmedhodžić

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA – La Lazio è al lavoro per rinforzare la propria rosa ma al momento si registrano cessioni e nessun acquisto, questo perché c’è sempre la questione dell’indice di liquidità che limita i movimenti del mercato biancoceleste tra cui il tesseramento di Kamenovic. Tra gli esuberi gli unici ad aver trovato una collocazione sono Escalante all’Alaves e Rossi al Monopoli. Piccolo intoppo per la cessione di Fares al Torino, l’algerino piace molto al club granata che avrebbe raggiunto l’accordo con i capitolini per un prestito con diritto di riscatto ma il Genoa non ha ancora dato il benestare. Per quanto riguarda la difesa sul taccuino di Tare si aggiunge il nome di Anel Ahmedhodžić difensore ventiduenne del Malmoe, resta comunque l’interesse per Casale del Verona. Per quanto riguarda le richieste di Sarri, per l’attacco il tecnico aveva fatto il nome di Hudson-Odoi del Chelsea mentre per la difesa: Mandava del Lilla e Axel Tuanzebe. Quest’ultimo però è entrato a far parte della scuderia del Napoli che ieri ha depositato il contratto. Tutti e tre, però, sono extracomunitari e il tesseramento di Kamenovic li esclude automaticamente.

STRATEGIE - Per quanto riguarda la fascia il tecnico toscano ha espresso gradimento per Parisi dell’Empoli. Inoltre, stando a quanto riporta il Messaggero la Lazio a giugno potrebbe ritornare su Kepa del Chelsea oltre ai portieri Vicario e Consigli, secondi nella lista. Strakosha sembra ormai destinato a svincolarsi a giugno. La società biancoceleste, trovato l'accordo con Marusic, proverà a non perdere Luiz Felipe, anche lui in scadenza. Nei prossimi giorni previsto un incontro con il suo agente.

USCITE – Restano i cima alla lista i nomi di Muriqi e Lazzari, le cui uscite potrebbero sbloccare l'indice di liquidità e il mercato dei capitolini. Non toccherà invece a un pupillo del mister. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero: “Sarri ha già detto no alla plusvalenza su Hysaj (arrivato gratis) per cui dall'Atletico Madrid è arrivata una proposta seria".