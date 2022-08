DIRETTA - Lazio - Bologna, Sarri in conferenza: "Cancellieri sorprendente. Maximiano ha chiesto scusa"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine del match tra Lazio e Bologna, Maurizio Sarri ha commentato la gara in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni con il live de Lalaziosiamonoi.

Un commento all’esordio di questa lazio e sull’atteggiamento della squadra?

“La partita è stata difficile è stata una di quelle con episodi contro. La grande preoccupazione era di giocare con questo clima. 97 minuti in inferiorità numerica. Sono soddisfatto della tenuta fisica e dell’aspetto caratteriale perchè siamo rimasti in partita e appena c’è stato un episodio a nostro vantaggio lo abbiamo sfruttato”.

Cosa ha detto all’arbitro nel momento dell’ammonizione? Cosa pensa della copertina della Gazzetta dello Sport?

"Ho protestato tutta la partita giustamente, non ricordo cosa gli ho detto. La conduzione della partita non mi è piaciuta. Basta non lggere i giornali”.

Questa lazio può fare un salto di maturità? Come ha visto Romagnoli?

"Anche l’anno scorso nella classifica del ribaltamento dei risultati siamo andati bene. Un carattere come quello di oggi si è visto raramente. Romagnoli ha faticato, ma è normale. Tecnicamente mi piace, penso possa diventare un punto di riferimento”.

C’è un approccio diverso rispetto alla scorsa stagione una stagione. Siamo sicuri che oltre al terzino non manchi un vice Immobile?

Gli ingressi mi sembra che siano stati tutti di alto livello. Luis Alberto è entrato a fare un alvoro che non è il suo. Hysaj l'ho visto in crescita, Vecino bene, può crescere. Sorprendente Cancellieri che sta facedo un percorso per giocare in più ruoli. Se fa come stasera può fare l’attaccante centrale. Ha l’attacco della profondità innato".

Ha già avuto modo di parlare con Maximiano e un errore del genere può condizionare un ragazzo giovane?

"Luis ha chiesto scusa a tutti. Non so se si è reso conto che era oltre la linea. Il suo è un errore. Le scelte future non saranno in base all’errore”.