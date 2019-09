DIRETTA PRIMAVERA - Lazio - Empoli, partita in completo equilibrio

Primavera 1 TIM 2019-2020, 3ª giornata

Domenica 29 settembre 2019, ore 17:00

Stadio 'Mirko Fersini', Centro Sportivo di Formello

Lazio-Empoli

LAZIO (3-5-2): Alia; Cipriano, Armini, Kalaj; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Furlanetto, Franco, Pica, Kaziewicz, Shehu, Bianchi, Russo, Bertini, Shoti, Zilli, Petricca, Cesaroni. All.: Leonardo Menichini.

EMPOLI (3-5-2): Pratelli; Matteucci, Fradella, Viti; Donati, Sidibe, Asllani, Zelenkovz, Adamoli; Merola, Cannavò. A disp.: Vivoli, Chinnici, Sakho, Riccioni, Folino, Bozhanaj, Marinai, Bertolini, Lipari, Ekong. All.: Antonio Buscè.

Arbitro: Antonino Costanza (sez. Agrigento)

Assistenti: Bocca - Fine

20' - Menichini richiama a sé Cipriano. Fitto colloquio durante una punizione a favore della Lazio. Indicazioni precise per il brasiliano.

19' - Squadre ben messe in campo a specchio. Difficile trovare spazi in questa fase della gara.



14' - Buona occasione per la Lazio con Cerbara che però perde il tempo per calciare e si fa ribattere la conclusione dall'interno dell'area.



9' - Risponde la Lazio! Bel lavoro di sponda di Nimmermeer che allarga bene per Czyz. Il cross del polacco tagliato in area è buono per Falbo e Ndrecka che non arrivano di un soffio in allungo.

5' - Occasionissima Empoli! In contropiede i toscani pericolosi con Zelenkovs, che si presenta davanti ad Alia, ma trova pronto l'estremo difensore biancoceleste.



1' - Si parte. Batte la Lazio il calcio d'inizio attaccando da Curva Nord verso curva Maestrelli.



PRIMO TEMPO - La Lazio alla ricerca della quarta vittoria stagionale in quattro gare (sarebbe la terza in campionato), ospita l'Empoli, fanalino di coda in classifica. Menichini conferma l'undici visto in campo contro Sassuolo e Pescara. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Empoli, gara valida per la terza giornata del campionato Primavera 1.



Pubblicato alle 16.45