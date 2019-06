Football Leader 2019, il via alla premiazione: riconoscimenti per Paratici e Perinetti - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 19 - Premio Financial Fair-Play 2019 va ad Urbano Cairo. Il patron del Torino però è assente, sul palco c'è il direttore generale Comi.

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Il premio come miglior scout va a Giorgio Perinetti. Riconoscimento donato da Pierpaolo Marino. Il dg del Genoa: "Bisogna avere la voglia di trovare qualcosa di diverso. Il gol più bello è sempre il prossimo, con questo spirito abbiamo cavalcato questi anni di professionismo. Quest’anno siamo sopravvissuti. Piatek? Il calcio di oggi presuppone questo: scoprire giocatori, valorizzarli e a volte fare delle rinunce. Poi bisogna sostituire questi pilastri nel modo migliore, forse lì non siamo stati bravissimi". Consegnato anche ad Aldair il premio no racism.

AGGIORNAMENTO ORE 18.20 - Con un po' di ritardo è iniziato il premio. Il primo a salire sul palco è Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano: "La leadership è una cosa che non si compra. Un misto tra una componente genetica e qualcosa che metti di tuo. Il razzismo? Posso dire come rappresentante del CONI che il sistema sport è in prima linea per questa battaglia". Premia il "dirigente dell'anno" Fabio Paratici della Juventus insieme al sindaco di Napoli De Magistris. Paratici ha parlato del colpo Ronaldo: "Ha dato lustro un calciatore così importante, il migliore al mondo, al nostro campionato. Non c'è un segreto per un ciclo così vincente. Siamo contenti. Obiettivi futuri? Riconfermarci in Italia e provare a vincere la Champions League. Mercato? La rosa è competitiva in attesa del nuovo allenatore, poi vedremo".

Tutto pronto per l’evento Football Leader 2019, il premio dell’Assoallenatori che riconosce e celebra il valore della leadership nel mondo del calcio. Non soltanto un riconoscimento per gli allenatori, ma anche per le eccellenze del calcio italiano: giocatori, dirigenti e personaggi meritevoli di un plauso umano e professionale. I premiati: l’ex Lazio Eriksson, Massimo Ferrero e Nascimento do Santos, detto Aldair. Poi Calvarese, Paratici, Malagò, Luca Toni, Leonardo Semplici, Ferrero e tanti altri. Lalaziosiamonoi.it, da Napoli, seguirà l’evento live con i nostri inviati.