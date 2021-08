FORMELLO - Lazio, doppia seduta: rosa al completo, Luiz Felipe ok

AGGIORNAMENTO ORE 19.45 - Tutti in gruppo, si conclude anche la seduta pomeridiana. Marusic e Cataldi ok, il classe 1994 durante la partitella a campo ridotto viene anche testato come regista (si è alternato con Escalante). Nessun problema fisico per i calciatori gestiti in mattinata con carichi di lavoro diversi: seduta completata da Luiz Felipe e Pedro. Domani pomeriggio la ripresa alle 17.45. La sfida con lo Spezia si avvicina, scatteranno le prime prove tattiche, probabilmente con aggregato Basic, che domani mattina svolgerà le visite mediche di idoneità in Paideia.

FORMELLO - La prima delle due sedute in programma. Sarri, come avviene dal ritiro di Auronzo, divide in mattinata la rosa in due tronconi, tra i calciatori difensivi e quelli offensivi. Oggi pomeriggio (ore 17.45) il gruppo tornerà unico. Alle 10.30 sono gli elementi del reparto arretrato ad arrivare in campo: lavoro di forza, poi esercitazioni tattiche sulla linea a quattro. Tutti a disposizione, anche se Luiz Felipe - ieri a riposo - svolge un allenamento con carichi differenti rispetto al resto dei compagni. Per lui circuito a parte con il preparatore atletico Losi (addome e arti inferiori). Lo staff tecnico sta gestendo le condizioni del brasiliano così come quelle di Cataldi e Pedro: il centrocampista ha smaltito un problema muscolare e si è appena riaggregato (era fermo dal 6 agosto), lo spagnolo è stato aggiunto alla rosa soltanto giovedì e ha esordito a Empoli con due sedute in gruppo nelle gambe. Ok Marusic, il montenegrino ieri mattina aveva svolto accertamenti in Paideia ma già nel pomeriggio aveva svolto regolarmente la sgambata di ripresa con la squadra.