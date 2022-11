FORMELLO - Lazio, il programma di Sarri: tra infermeria e mini-ritiro

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - La lunga sosta è arrivata. Sarri ha concesso 48 ore di riposo, gli allenamenti a Formello riprenderanno domani e andranno avanti fino a sabato nel centro sportivo. A quel punto il rompete le righe: una decina di giorni di relax assoluto per la squadra. A dicembre resta in ballo la possibilità di affrontare un mini-ritiro all'estero. L'idea della tournée in Argentina è stata depennata, anche l'opzione Turchia è in calo, la rosa potrebbe anche rimanere a lavorare al Training Center per tutto il mese. Valutazioni in corso. Un periodo, quello della pausa della Serie A, in cui a prescindere dalla sede delle sedute dovranno ritrovare la condizione smarrita i calciatori finiti in infermeria nell'ultimo periodo. Contro la Juventus non erano tra i convocati Lazzari, Patric, Zaccagni e Immobile. Ciro, nel tentativo di rientrare in fretta, ha riportato sabato mattina un affaticamento alla coscia destra, non alla sinistra che l'ha tenuto fuori da Atalanta-Lazio in poi. Sarri ha l'obiettivo di ripartire a gennaio con l'intero gruppo a disposizione. Zaccagni e Lazzari sono stati frenati dai problemi al polpaccio, Patric da un'infiammazione al ginocchio. C'è il tempo per recuperare i calciatori e le energie. Il Qatar, almeno in questo senso, può dare una mano.

Pubblicato il 15.11