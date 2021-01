FORMELLO - Lazio, Lulic tutto in gruppo. Si rivedono Correa e Fares, esterni a riposo

FORMELLO - Lulic tutto in gruppo, una buona notizia. Correa e Fares lavorano sul campo in modo differenziato, anche con il pallone: provano il recupero per il derby di venerdì prossimo. Inzaghi gestisce la rosa durante la seduta dell’antivigilia, l’allenamento è part-time per i calciatori più affaticati. Acerbi, Hoedt, Luis Alberto e Immobile partecipano al possesso palla, poi rientrano negli spogliatoi. Patric e Luiz Felipe si staccano dai compagni ed effettuano degli allunghi individuali. Non si vedono invece Lazzari (botta alla schiena) e Marusic, la speranza è che anche nel loro caso siano rimasti semplicemente a riposo un giorno in più: nell’ultimo periodo hanno giocato e rigiocato in assenza degli altri esterni. La rifinitura di domani, in programma nel pomeriggio, chiarirà chi sarà a disposizione per la trasferta di Parma. Le prove tattiche scatteranno a 24 ore dalla gara.

RECUPERI. Tornando all’infermeria. Correa e Fares hanno fatto un bel passo in avanti: il Tucu era fermo per un’elongazione al polpaccio (rimediata con il Milan), l’algerino per uno stiramento (è out da Lazio-Verona). Non verranno convocati per il match al Tardini, hanno entrambi il derby come obiettivo. L’argentino è leggermente avanti nella tabella di marcia, il suo infortunio è più recente, ma è stato anche meno grave rispetto all’ex Spal. Stamattina hanno indossato gli scarpini svolgendo prima una corsa leggera, poi delle esercitazioni tecniche e qualche allungo.

CONDIZIONI. Verranno presi in considerazione a partire dalla prossima settimana (corta, la stracittadina è di venerdì). Dovranno mostrare progressi e dimostrare di reggere l’urto degli allenamenti a Formello. Lulic ha completato quello di oggi: a breve potrebbe essere reinserito nella lista del campionato al posto di Djavan Anderson. Intanto da segnalare la seconda sgambata consecutiva in gruppo di Vavro: lo slovacco, dopo il mancato trasferimento in prestito al Genoa, è stato riaggregato alla rosa biancoceleste. Domenica tornerà a disposizione Leiva, squalificato contro la Fiorentina. Si riprenderà la maglia in regia.