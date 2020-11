FORMELLO - Lazio, Milinkovic in gruppo. Conferma Escalante, Luiz Felipe a parte

FORMELLO - Bentornato Sergente. Era pronosticato in campo, ha confermato la notizia positiva essendo risultato “negativo” al tampone di lunedì effettuato in Serbia. Sergej Milinkovic, il giorno dopo le visite di idoneità in Paideia, è tornato ad allenarsi coi compagni. A disposizione per la partita di domenica con l’Udinese. È rimasto ai box una settimana per il covid, out contro Crotone e Zenit, le prime due gare post-sosta. Non salterà la terza, ma regalerà a Simone Inzaghi la migliore opzione possibile a centrocampo. Seduta completata per il serbo, riaggregato alle 15 nella sgambata che conferma anche il ritorno di Escalante, fuori da Lazio-Bologna per il secondo infortunio della stagione. Coi rossoblù era appena rientrato da un altro stop muscolare. Le prove tattiche anti-Udinese scatteranno domani. È finito ai box Muriqi, sono stati fatali i 10’ finali con lo Zenit, dovrebbe aver riportato uno stiramento. Una lesione di primo grado lo terrebbe fuori per almeno 15 giorni. Lavoro a parte per Luiz Felipe, apparso a bordo campo a fine sgambata. Assente per il secondo giorno di fila Lulic (non era in gruppo nemmeno ieri mattina): il bosniaco potrebbe rinviare di qualche settimana il ritorno nella lista per il campionato.

Pubblicato il 26/11/2020