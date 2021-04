FORMELLO - Lazio, riecco Lazzari e Correa. Luis Alberto di corsetta

FORMELLO - Lunedì di scarico per la Lazio. In campo soltanto i calciatori non utilizzati ieri contro il Verona. Il gruppo tornerà folto mercoledì quando scatterà la preparazione alla sfida con il Benevento (domenica alle 15), per domani è stata concessa una giornata di riposo. Stamattina seduta in palestra per i titolari al Bentegodi (più Patric, non al meglio per i problemi alla schiena), agli ordini dello staff tecnico di Inzaghi - ancora in isolamento domiciliare - i giocatori risparmiati o impiegati parzialmente nella ripresa. Lavoro differenziato con il preparatore atletico Ripert per Akpa Akpro e Fares, corsa a parte (in scarpe da ginnastica) pure per Luis Alberto, tornato in tempi record dalla brutta distorsione alla caviglia destra. Gli accertamenti avevano evidenziato anche un leggero stiramento ai legamenti, non aveva saltato nemmeno la partita di tre giorni dopo con lo Spezia. Il Mago gestirà le proprie condizioni come accaduto all'inizio della scorsa settimana. In gruppo Lazzari e Correa, di nuovo a disposizione dopo il turno di stop inflitto dal Giudice Sportivo, che stavolta fermerà Caicedo, ammonito nell'azione del gol annullato (era diffidato).