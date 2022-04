FORMELLO - Lazio, si rivede Luiz Felipe: Sarri prova la formazione anti-Sassuolo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Buone notizie per Maurizio Sarri. A Formello si rivede anche Luiz Felipe. Il difensore, che fino a ieri era in bilico per la sfida di sabato pomeriggio, oggi si è allenato regolarmente con il resto dei compagni all'interno del centro sportivo. Un recupero importante per tutto il reparto, visto che il tecnico lo ha anche schierato nelle prime prove tattiche anti-Sassuolo accanto a Francesco Acerbi (anche lui al primo allenamento della settimana). Se l'ex Salernitana non dovesse farcela, al suo posto è pronto Patric. L'altro ballottaggio riguarda invece la fascia sinistra, con Marusic - fresco di rinnovo fino al 2024 - in vantaggio su Hysaj. A destra dovrebbe essere scontato l'impiego di Lazzari.

LE SCELTE. Per il resto non dovrebbero esserci grossi punti interrogativi. Il ritorno di Zaccagni dagli impagni con la nazionale italiana tranquillizzano Sarri, che sabato lo manderà in campo per completare il tridente con Immobile e Felipe Anderson. Non ci sarà invece lo squalificato Pedro, che si candida già per una maglia da titolare per la trasferta di Marassi contro il Genoa in programma la settimana prossima. In mezzo al campo si rivedranno gli stessi interpreti del derby, con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Anche oggi l'unico assente per infortunio è Radu, alle prese con la solita fascite plantare.