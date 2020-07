FORMELLO - Lazio, tocca a Bastos. Dubbio Milinkovic, Lukaku spera

Giorno di vigilia e quindi anche di prove tattiche in quel di Formello. Alla Lazio rimane soltanto la rifinitura di domani mattina prima della sfida col Sassuolo, in programma alle 17.15 all'Olimpico. Inzaghi dovrà fare sicuramente a meno di Patric (squalificato per quattro turni), Marusic, Lulic, Correa e Raul Moro infortunati. Quattro assenze in meno rispetto alla seduta di ieri. Sul campo insieme alla squadra infatti, si rivedono sia Milinkovic, Jony, Leiva e Luiz Felipe, ma soltanto i primi due sembrano in lizza per una maglia da titolare.



SCELTE E DUBBI - In difesa infatti, è stato provato Bastos sul centrodestra insieme ad Acerbi e Radu. Nonostante i buoni 45 minuti nel secondo tempo col Lecce, Luiz Felipe non è ancora al meglio. Ieri si è allenato a parte, dovrebbe rientrare fra i convocati ma difficilmente partirà dal primo minuto. Sulle fasce, Lazzari confermato a destra, le novità invece arrivano a sinistra. Potrebbe finalmente essere arrivata l'ora di Lukaku dal primo minuto. In questo modo il belga permetterebbe a Jony, ieri assente durante la seduta pomeridiana, di rifiatare. I due rimangono comunque in ballottaggio. Le incognite più grandi riguardano invece il centrocampo. Milinkovic ha svolto le prove tattiche in gruppo, seppur muovendosi con le riserve. Il problema che si portava dietro, sembrava essere dovuto a un trauma alla caviglia, ma Inzaghi in conferenza ha parlato di polpaccio. Dovrebbe comunque farcela a partire dal primo minuto. In caso contrario Cataldi stringerà i denti e si posizionerà in cabina di regia con Parolo e Luis Alberto ai suoi lati. Leiva, in affanno a Lecce, siederà in panchina. Davanti nessun dubbio sulla coppia formata da Caicedo e Immobile, con Adekanye pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

PROBABILE FORMAZIONE:

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Immobile, Caicedo. A disp. Proto, Guerrieri, Vavro, Luiz Felipe, Armini, Falbo, Leiva, Cataldi, D. Anderson, A. Anderson, Jony, Adekanye. All. Inzaghi.

Pubblicato il 10-07 alle 19.20