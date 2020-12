FORMELLO - Lazio, tocca al Tucu. Luis Alberto c'è, ma si fermano Leiva e Fares

FORMELLO - Luis Alberto si allena ed è ok per Benevento. Acerbi out per il problema muscolare rimediato con il Verona e alla lista degli assenti con ogni probabilità si uniranno Leiva e Fares, fermi durante la rifinitura al "Fersini". Il brasiliano e l’algerino hanno saltato la seduta della vigilia, potrebbero rimanere ai box per fastidi muscolari. Simone Inzaghi prepara il derby con il fratello Pippo partendo con diversi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti in ogni reparto, le scelte dipenderanno dalle condizioni dei calciatori e dal recupero delle energie. In attacco tornerà Correa dal primo minuto, al suo fianco uno tra Immobile e Caicedo: Ciro avrebbe bisogno di riposo, il Panterone tenta di impensierirlo ma è leggermente dietro nonostante sia stato provato in coppia con il Tucu. Testa a testa tra i due.

FATICA. Lazzari e Marusic costretti agli straordinari visto il forfait di Fares. Il montenegrino si è mosso a sinistra, l'alternativa sarebbe Djavan Anderson, mai più utilizzato dalla trasferta con la Sampdoria. In mezzo chance per Escalante, davanti a Cataldi e Parolo per la maglia in regia. Per l’ex Eibar sarebbe l’esordio dall’inizio. Milinkovic e Luis Alberto, seppur non al massimo della forma, dovrebbero chiudere il terzetto in mezzo. Il Mago non era stato convocato sabato per un leggerissimo affaticamento all’adduttore. Ieri ha svolto un lavoro differenziato, oggi era aggregato ai compagni. Lo spagnolo è stato alternato a Pereira come mezzala sinistra. Dietro, senza Acerbi, ci sarà Hoedt come perno centrale. Radu alla sua sinistra, a destra Patric favorito (di poco) su Luiz Felipe. In porta continua a essere forte la candidatura di Reina, passato davanti a Strakosha nelle gerarchie momentanee. Indisponibili Muriqi e Lulic: il kosovaro prova a recuperare per il Napoli o il Milan, il capitano per essere reinserito in lista a gennaio. Aggregati i Primavera Adeagbo (difensore centrale), Czyz e Moro.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Luiz Felipe, Adeagbo, Czyz, Parolo, Cataldi, D.Anderson, Pereira, Caicedo, Moro. All.: Inzaghi.