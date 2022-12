Funerali Mihajlovic, l'ultimo saluto di amici e compagni: tutti i presenti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Grande commozione nel giorno dell'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Tantissimi i personaggi del mondo del calcio e che hanno avuto il piacere e l'onore di giocare con e contro di lui si sono recati presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli in Piazza Esedra per i funerali. Di seguito le immagini dell'arrivo di ex compagni, avversari, dirigenti sportivi, procuratori e ovviamente della Lazio, al gran completo per l'occasione. Presenti tra gli altri anche Montella avversario di tanti derby, Gravina presidente della Figc, Renzo Ulivieri, Lele Oriali e Giovanni Malagò.