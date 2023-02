Gli Altri Laziali, Armini assistman nel derby con Novella. Raul Moro l'unico a...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria, di questi in tre (Escalante, Durmisi e Raul Moro) hanno cambiato maglia nel mercato di gennaio. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Akpa Akpro (Empoli), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Escalante (Cadice), Raul Moro (Real Oviedo), Durmisi (Tenerife), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Dopo la vittoria nel derby si ferma l'Inter contro la Sampdoria, nel match del Ferraris terminato 0-0. Acerbi sempre titolare, resta in campo per 90' muovendosi sul centro-destra.

AKPA AKPRO (Empoli) - Pareggio al cardiopalma per l'Empoli sul campo dello Spezia, dove sotto 2-0 rimonta 2-2. Akpa Akpro resta in campo per 60', non ha responsabilità sul secondo gol di Verde, dove viene steso dal compagno, ma è fondamentale a rimediare il secondo giallo di Esposito. Viene tolto per mettere un attaccante.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Terza sconfitta consecutiva per la Reggina che subisce 2 gol in casa dal Pisa, senza mai segnare. Cicerelli entra al 74', ma senza mai riuscire a essere pericoloso.

SERIE C

ARMINI (Potenza) e NOVELLA (Picerno) - E' terminato 2-2 il derby lucano tra Potenza e Picerno, con questi ultimi che sotto di due reti hanno rimontato al 94'. Armini e Novella, da compagni di Primavera alla Lazio, si sono sfidati come rivali in Basilicata, partendo entrambi titolari e con il solo Novella che viene sostituito al 78'. Armini diventa assistman per una serata servendo a Caturano il cross dell'1-0.

ROSSI (Monterosi) - Torna alla vittoria il Monterosi per 0-2 sul campo del Giugliano. Tra i laziali non c'è Rossi ancora infortunato e praticamente mai a disposizione quest'anno.

LOMBARDI (Triestina) - Rivede i tre punti la Triestina che esce vincente per 0-1 contro l'Albinoleffe. Alla festa dei suoi non partecipa l'infortunato Lombardi.

FURLANETTO (Renate) - Perde 2-1 il Renate contro il Vicenza ed è la seconda sconfitta consecutiva per la squadra neroazzurra. Alessio Furlanetto ancora una volta osserva i suoi dalla panchina.

MARINO (Fidelis Andria) - Pareggio a reti bianche per la Fidelis Andria contro il Pescara. Marino, tornato nella lista dei convocati, resta in panchina per tutta la sfida. Solo 1 presenza fino a ora per il centrocampista, contro il Cerignola.

LA LIGA

ESCALANTE (Cadice) - Seconda vittoria nelle ultime tre partite per il Cadice che si impone 3-0 sul Girona e continua la sua lotta alla salvezza. Decisivo è anche Gonzalo Escalante che, con un sinistro sotto la traversa dopo soli 6' di gioco, realizza la sua seconda rete consecutiva.

SECUNDA DIVISION

RAUL MORO (Real Oviedo) - Perde in casa contro il Burgos, per 0-1, il Real Oviedo. Raul Moro, dopo due partite da subentrato, parte finalmente titolare e viene sostituito al 77'. L'unico lampo per i padroni di casa arriva proprio dai piedi dell'ex Lazio che, sullo 0-1, dipinge un cross perfetto sulla testa del compagno che di testa colpisce l'incrocio.

JONY (Sporting Gijon) - Pareggia 1-1 in casa lo Sporting Gijon contro l'Huesca. Tra le file del tecnico Ramirez non c'è Jony squalificato nell'ultima partita.

DURMISI (Tenerife) - Perde, questa volta, il Tenerife sul campo del Granada con due rigori contro. Durmisi, come nella sfida passata, resta per tutta la partita in panchina.

1. LIGA

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Un'altra sfida completamente dominata dallo Sparta Praga che, sul campo del Bohemians 1905, si impone per 2-6. Alla goleada dei suoi non prende parte Kamenovic: ancora una volta in panchina per tutta la durata del match.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Vittoria importantissima del San Paolo sul Santos per 3-1. Tra i convocati di Ceni non c'è Andre Anderson, ormai fuori rosa.