GRASSAU - Lazio, avanti con la preparazione: Sarri senza due calciatori

GRASSAU - Doppia seduta il giorno dopo la batosta in amichevole con il Genoa. La squadra prosegue la preparazione a Grassau, gli unici assenti sono gli stessi di ieri, non impiegati da Sarri contro i rossoblù: Patric e Pedro. Terapie e lavoro differenziato per entrambi, l’attaccante sta cercando di mettersi alle spalle il fastidio al polpaccio accusato alla fine del ritiro di Auronzo. Per il difensore, invece, dovrebbe trattarsi del solito problema al ginocchio (andato in iperestensione come confidato da lui stesso in conferenza). A disposizione tutti gli altri. La ripresa è fissata per oggi pomeriggio, la Lazio svolgerà due sgambate anche domani, poi sabato affronterà la nazionale del Qatar in Austria prima di rientrare a Formello.