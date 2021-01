Inzaghi-Lazio, ci siamo per il rinnovo: pronto un triennale per il tecnico

Sarà un futuro ancora a tinte biancocelesti quello di Simone Inzaghi. E non potrebbe essere altrimenti per l'allenatore con più panchine nella storia della Lazio che è pronto a prolungare il suo contratto per altre tre stagioni. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ieri in serata è andato in scena un incontro tra tecnico e società e si sono già poste le basi per i prossimi anni. Primo mattoncino il rinnovo del mister piacentino, forte anche della recente vittoria nel derby, che potrebbe legarsi ai capitolini fino al 2024. Per lui inizialmente si parlava di un biennale con opzione per il terzo anno, ma la sorpresa è che l'accordo è stato trovato direttamente sulla base di tre anni.

PIANI FUTURI - In questo modo Inzaghi potrebbe raggiungere il record di 8 anni consecutivi sulla panchina del Milan di Ancelotti tra il 2001 e il 2009. Le cifre economiche si aggirano intorno ai 2,5/2,5 milioni a stagione, con un importante bonus legato alla qualificazione in Champions League. Proprio nella massima competizione europea la Lazio vuole restare stabilmente, ecco perché si è parlato anche di mercato. Non per gennaio, dove non arriverà nessuno, ma a partire da giugno l'obiettivo della società sarà quello di ringiovanire la rosa puntellandola allo stesso tempo con profili di esperienza. Nel frattempo Inzaghi è stato blindato, sarà lui il primo vero grande colpo biancoceleste.