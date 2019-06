Italia U19, i pre-convocati di Nunziata: presente un giocatore della Lazio

Il nuovo ct dell'Italia Under 19 Carmine Nunziata, succeduto a Federico Guidi, ha convocato 25 giocatori per il raduno a Coverciano dal 2 all'8 luglio. Durante questa finestra verrà scelta la rosa definitiva dei 20 che a partire dal 14 luglio saranno impegnati in Armenia per l'Europeo. L'Italia è stata sorteggiata nel Girone A con Armenia, Portogallo e Spagna. Di seguti i pre-convocati, tra i quali è presente il difensore della Lazio Nicolò Armini:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Simone Ghidotti (Fiorentina), Alessandro Russo (Genoa).

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Gabriele Bellodi (Milan), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Niccolò Corrado (Inter), Gabriele Ferrarini (Fiorentina), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona).

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Jean Freddi Greco (Torino), Hans Nicolussi Caviglia, (Juventus), Manolo Portanova (Juventus), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci ( Empoli).

Attaccanti: Davide Merola (Inter), Vincenzo Millico (Torino), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).

Pubblicato il 27/06/2019 alle ore 23.45