Lazio Primavera, termina l'avventura di Bonacina: niente rinnovo

La Lazio Primavera cambia, proprio dopo aver ottenuto la promozione per il ritorno nella massima serie di categoria. E cambia proprietario della sua panchina, con Walter Bonacina che dunque non rinnoverà il suo contratto in biancoceleste. Il tecnico, poco dopo l'obiettivo raggiunto nella finale playoff sulla Spal, ha staccato la spina attendendo una chiamata del club. Tare ha preso tempo, valutato nuovi profili, la società si aspettava una stagione diversa, magari con meno patemi. Da qui la decisione di cambiare rotta, di programmare la Primavera A con un altro tipo di allenatore, che a questo punto verrà svelato nei prossimi giorni. Bonacina e la Lazio si separeranno ufficialmente il 30 giugno, giorno della scadenza del contratto in essere dell'ormai ex tecnico. La Lazio Primavera avrà una nuova guida, il processo di crescita passa da qui.