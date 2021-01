La Lazio festeggia i 121 anni di storia: "Quando tutto ciò ha avuto inizio..." - VIDEO

121 anni di storia, 121 anni di gioie, di dolori, di vittorie e di momenti bui. La Lazio nasceva 121 anni fa, il 9 gennaio del 1900, in Piazza della Libertà. Ne è passato di tempo, di giocatori, di allenatori, di presidenti, di partite. In questo giorno speciale la società ha pubblicato un video sui suoi canali social per celebrare anche questo compleanno: immagini che riportano al passato con Piola, e ancora la banda del '74, il primo scudetto e Tommaso Maestrelli. Poi il secondo scudetto di Eriksson e tutti i successi della Lazio del 2000. Non solo, anche i tanti campioni e protagonisti che hanno scritto la storia di questa società che purtroppo non ci sono più: Re Cecconi, Chinaglia, Felice Pulici il Maestro e ancora i campioni di oggi Lulic, Luis Alberto, Immobile fino al simbolo: l'aquila Olympia. Ad accompagnare il video un bellissimo messaggio: "9 gennaio 1900, Piazza della Libertà Quando e dove tutto ciò ha avuto inizio".

