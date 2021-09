Lazio, 16 settembre ed Europa: da Nesta alla scazzottata con l'Arsenal

Il cammino in Europa League della Lazio parte da Istanbul il 16 settembre. Non una data qualunque visto che esistono due precedenti totalmente diversi che fanno parte della storia biancoceleste. Quello più recente è datato 1997 e riguarda il primo gol di Nesta tra i professionisti, l'altro è del 1970 ed è relativo a un episodio extra-campo.

GOL DI NESTA - Il 16 settembre 1997 la Lazio esordisce a Guimaraes nella gara d'andata dei trentaduesimi di Coppa Uefa. Il Vitoria resiste per un tempo, poi nella ripresa la squadra di Eriksson dilaga: apre le marcature Casiraghi, arrotondano Fuser e Nedved. Il quarto gol lo segna Nesta, dopo una discesa fantastica e un diagonale preciso che batte il portiere avversario. È la prima rete tra i professionisti per il difensore, la prima delle tre totali con la maglia biancoceleste (la seconda quella stagione in finale di Coppa Italia, la terza in Serie A 1998-99 contro la Salernitana).

LA RISSA CON L'ARSENAL - Il 16 settembre 1970 la Lazio scende in campo all'Olimpico contro l'Arsenal per i trentaduesimi di finale di Coppa delle Fiere. In campo finisce 2-2 con i Gunners che si portano sul doppio vantaggio a inizio secondo tempo (doppietta di Radford), ma tra l'85' e l'89' la doppietta di Chinaglia regalò un pareggio alle Aquile. La partita era stata molto animata, così le società decisero di fare il terzo tempo a cena in un ristorante nel centro di Roma. La serata parte bene, ma a un certo punto i giocatori inglesi iniziano a prendere in giro pensando che i biancocelesti non capiscano le loro parole. Non è così e inizia una mega rissa che poi si protrae anche fuori dal ristorante sotto i portici. L'unico a non partecipare alla scazzottata è Giorgio Chinaglia, fermatosi a parlare con un ex compagno di squadra allo Swansea.

