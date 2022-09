Lazio, a caccia del vice Immobile: tutti i possibili profili a costo zero

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un calciomercato che alla Lazio non si vedeva da tempo. Otto nuovi acquisti e la dimostrazione che con l'arrivo di Sarri l'aria sia cambiata. Il presidente Lotito ha voluto accontentare le richieste dell'allenatore, anche se ci sono un paio di ruoli in cui la rosa è incompleta. L'assenza di un terzino di piede sinistro e un attaccante che possa dare il cambio a Immobile. Guardando la lista dei calciatori senza contratto, c'è qualche nome che potrebbe fare al caso della Lazio. Il primo è quello di Matej Vydra, ex conoscenza della Serie A. Classe 1992, da giovanissimo venne provato dall'Udinese, salvo poi sbocciare con la maglia del Watford. La carriera dell'attaccante ceco è andata avanti in Inghilterra, fino alla parentesi con il Burnley, conclusa lo scorso agosto. Non ha rinnovato il contratto e attualmente è svincolato.

TUTTI I NOMI PER IL VICE IMMOBILE - Tra i calciatori che attualmente sono ancora senza contratto c'è anche l'ex compagno di Nazionale di Immobile, Simone Zaza. I due sono grandi amici e l'ex calciatore della Juve attualmente è alla ricerca di una sistemazione. Ha ricevuto tante richieste dalla Serie B, ma ancora non ha accettato alcuna destinazione. A proposito di vecchie conoscenze del nostro campionato, un altro profilo che potrebbe rientrare nei radar biancocelesti è quello di Lukasz Teodorczyk. Il centravanti polacco ha giocato diverse stagioni con la maglia dell'Udinese, mentre l'ultima esperienza è stata con il Vicenza. Anche lui arriverebbe a parametro zero. Il nome più altisonante invece è quello di Daniel Sturridge, ex Livepool e Chelsea. Dopo le parentesi in Turchia e Australia, il 33enne inglese vorrebbe un'occasione per rilanciarsi. Attenzione però ai tanti guai fisici che ne hanno condizionato la carriera.