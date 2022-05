Lazio, alla scoperta di Bourigeaud, l'anti-divo che piace a Tare

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

Antenne rizzate per Tare dopo il desiderio espresso da Benjamin Bourigeaud di voler fare esperienza all’estero. Ai più questo nome apparirà ignoto, eppure il centrocampista del Rennes sembra presentarsi come un ottimo affare. Attualmente il suo valore di mercato si aggira attorno ai 15 milioni di euro e il suo contratto in scadenza potrebbe esser una buona alternativa per la sostituzione di Milinkovic o Luis Alberto.

CARATTERISTICHE- Benjamin classe 1994 e 1,77 di altezza, sembrerebbe finito sul taccuino di Tare per la convenienza e la duttilità. Nel Rennes ha giocato 216 partite, segnando 40 reti e servendo 42 assist. Visto il suo contratto in scadenza nel 2023 si potrebbe puntare su cifre a ribasso e questo lo renderebbe maggiormente appetibile agli occhi della società. Nasce mezzala-trequartista e nella stagione corrente sta segnando e servendo assist a ripetizione. 45 presenze, 10 gol e 15 assist in totale. Numeri super.

STORIA- É cresciuto nel Lens, club con il quale ha anche esordito nei professionisti nel 2012. Dall’estate del 2017 veste la maglia dello Stade Rennais e in cinque stagioni è stato praticamente sempre titolare, una continuità che potrebbe servire decisamente alla squadra. Avendo giocato solamente in due club, il giocatore si dice pronto a nuove esperienze, forse stanco del club bretone.

VITA PRIVATA - Il giocatore ha incontrato la Lazio nel 2019, in occasione dello scontro col Rennes in Europa Leauge. Intervistato recentemente ha dichiarato: "Sono uscito di casa a 10 anni e mezzo. Non è stato facile. Ho dovuto fare sacrifici. A 10 anni poi, non sei affatto sicuro di arrivarci. È stato straziante per me, anche se è stata una scelta da parte mia ma anche per la mia famiglia”. Lontano dai social, nelle foto postate dalla moglie Marine Capon, appare decisamente diverso dall'ideale del calciatore odierno. Una vita semplice, scandita da allenamenti e gite familiari, spesso in Italia. Nell'era dei calciatori innalzati a ruolo di divi, lui è decisamente una mosca bianca.