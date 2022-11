Lazio ancora in clima derby: ecco il video con Radu e la citazione di Verdone

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

L'immagine simbolo di questo derby vinto stavolta non è tanto il festeggiamento dei giocatori sotto la bellissima Curva Nord, ma quel sorrisetto di Stefan Radu che insieme a Lazzari si diverte dopo il gioco di prestigio col pallone che ha infastidito Rui Patricio. Il romeno è stato scelto dai tifosi come uomo partita nel consueto sondaggio della società per aver "edulcorato" la stracittadina con quel pizzico di dispetto. Il ghigno ha scatenato i tifosi biancocelesti ma anche Alessio Romagnoli, che ha commentato il video della società: "Boss sei il numero 1". La didascalia del filmato è una storica citazione di Verdone nel film "Bianco, Rosso e Verdone": "Un cognome come soriso, rise, risata, come me vie da ride...".