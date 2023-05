Lazio, bagarre Champions: ecco la situazione negli scontri diretti

Il Napoli campione d'Italia è l'unica squadra certa di partecipare alla prossima Champions League. Per gli altri tre posti è bagarre tra sei squadre Lazio, Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Roma. La sconfitta contro i rossoneri ha ovviamente complicato la situazione, ma permette ai biancocelesti di mantenere il vantaggio negli scontri diretti nei confronti dei rossoneri. Vediamo nel dettaglio la situazione della Lazio nei confronti diretti contro le altre cinque pretendenti. Ricordiamo che in caso di arrivo a parità si considerano in ordine: punti negli scontri diretti, differenza reti scontri diretti, differenza reti generale, miglior attacco e sorteggio. La squadra di Sarri è in vantaggio con Roma e Milan, mentre è in svantaggio con la Juventus. Con Inter e Atalanta, invece, la situazione è in parità assoluta e dipenderà dalla differenza reti il piazzamento finale in caso di parità. Ecco la situazione nel dettaglio:

Lazio in vantaggio con:

- Roma (0-1 all'andata, 1-0 al ritorno)

- Milan (4-0 all'andata, 2-0 al ritorno)



Lazio in parità con:

- Inter (3-1 all'andata, 3-1 al ritorno) - Differenza reti aggiornata Lazio +26 Inter +27 (Inter in vantaggio)

- Atalanta (0-2 all'andata, 0-2 al ritorno) - Differenza reti aggiornata Lazio +26 Atalanta +15 (Lazio in vantaggio)

Lazio in svantaggio con:

- Juventus (3-0 all'andata, 2-1 al ritorno)