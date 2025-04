Lazio, Baroni in conferenza: "Prestazione di altissimo livello! Ho creato un fortino..."

TUTTOmercatoWEB.com

Marco Baroni l'ha fatto. La lazio lo ha fatto. Espugnato il Gewiss Stadium, battuta l'Atalanta in un momento da incubo che viene scacciato via dal lancio di Mandas, dal colpo di testa di Dele-Bashiru e dalla conclusione di Isaksen in rete. La Lazio vince a Bergamo con una prova di grande intelligenza e applicazione, conquistando tre punti fondamentali in ottica Europa. Una prestazione che, a breve, proprio Marco Baroni commenterà intervenendo in conferenza stampa dalla panchia dell'impianto bergamasco.

Ha ritrovato la sua Lazio?

"Non ho mai avuto questa visione, ho visto buone partite ma senza trovare la vittoria. L'ultima partita più la rivediamo più ne sono convinto. Abbiamo fatto degli errori che abbiamo pagato, ma abbiamo giocato con la nsotra identità. Sono contento per loro. La vittoria di oggi ci ha permesso di fare le rotazioni che abbiamo sempre fatto. Non mi attacco agli infortuni, ma è la verità, ti inquinano e non fanno ruotare i giocatori. Oggi grande prestazione, i ragazzi stanno bene".

La Lazio di oggi mi ha ricordato quella della 'prima era'. Non è un caso che oggi che ha ruotato si è tornati a quei livelli?

"Noi vogliamo tutto subito, ma non è possibile questo. Sono arrivati a fine mercato dei gicoatori che hanno dovuto fare un inserimento che di solito si fa in estate. Abbiamo giocato tanto e fatti pochi allenamenti. Noi non abbiamo fatto rotazioni perché avevamo delle assenze impiortanti. Oggi siamo arrivati a questa partita dove c'è stata la possibiilità perché sono cresciuti dei ragazzi che hanno lavorato con noi. Tutti hanno ritrovato anche la condizioni fisica. Quando parliamo di 7 gare in 20 giorni sono situazioni che non voglio citare perché non cerchiamo alibi. Noi stiamo facendo un percorso, ci crediamo. Sappiamo di avere partite importanti, ma l squadra c'è e non penso abbia mai avuto dei cali dal punto di vista della concentrazione".

Come si spiega il fatto che in alcune partite sembra meno propositvia nel secondo tempo?

"Noi giocheremo contro un avversario per il quale ho una stima immensa, per il tecncio e per la società. L'atalanta si giocava tantissimo, ma la squadra ha impattato benissimo. Nel primo tempo non abbiamo rischiato quasi niente, sono arrviati anche cambi forzati. Noslin aveva un paio di punti sul dito, con Taty avevamo programmato 20 minuti, ma non c'era spazio per farli. C'erano delle situazioni che la squadra al di là di tutto non gli hanno impedito di fare una grande prestazione".

"Nuno è ancora da valutare, spero sia solo un affaticamento e lo faremo domani".

Vincere 1-0 è un vantaggio?

"La squadra ha fatto una prestazione di altissimo livello, dal punto di vista fisico e di energia. Noi abbiamo sempre avuto molta energia nel gioco, oggi lo abbiamo fatto contro una squadra che si giocava tantissimo".

Si è mai sentito in discussione?

"No"

Tornando indietro avrebbe impiegato prima alcuni giocatori?

"Dentro la squadra c'è un fortino in cui metto i giocatori e quelli che lavorano con me e non faccio uscire nulla. Nessuno sa quello che è successo dentro. Oggi abbiamo segnato il 16° gol dalla panchina, abbiamo ruotato tutti. Alcuni giocatori non sono stati utilizzati perché hanno lavorato come belve. Sono giovanissimi che sono arrivati a gennaio. Questi ragazzi hanno avuto la difficoltà di confrontarsi con tante partite e poche allenamenti, abbiamo cercato di bruciare tempi. Noslin, Dia sono passati da un infortunio, Dele non ha asmaltito ancora il problema alla caviglia. Lazzari che ha fatto una partita pazzesca a Bologna non stava bene. Quello che ci serve è questo atteggiamento, la squadra ha sempre creduto nel lavoro. Siamo pronti per il percorso che abbiamo davanti, ma lo saremmo stati anche se non fosse arrivata la vittoria".