Lazio - Benevento, le probabili formazioni: tornano Lazzari e Correa, ce la fa Leiva

Dopo le squalifiche scontate a Verona, la Lazio ritrova Correa e Lazzari che prenderanno posto in campo dal primo minuto. Non ci sarà invece Caicedo che, diffidato, è stato ammonito al Bentegodi. Ci sarà Leiva, inizialmente pronto a lasciare il posto in regia a Escalante che però ha saltato l'ultimo allenamento. Conferme per Marusic nella linea difensiva e per Fares sull'out di sinistra. Il Benevento perde per lo stesso motivo Tuia, al suo posto pronto Caldirola, mentre sarà ancora indisponibile Moncini.

Serie A 2020-2021, 31ª giornata

Lazio - Benevento

Domenica 18 aprile 2021, ore 15:00

Stadio Olimpico di Roma

Probabili Formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. A disp.: Strakosha, Alia, Hoedt, Patric, Hoedt, Musacchio, Akpa Akpro, Cataldi, Parolo, Escalante, Lulic, Pereira, Muriqi. All. Inzaghi.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Improta, Caprari; Gaich. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Gori, Pastina, Iago Falque, Foulon, Viola, Letizia, Dabo, Insigne, Di Serio, Sau, Lapadula