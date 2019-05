Lazio - Bologna, Bastos: "Non so il mio futuro, ma per ora sono felice qui"

Una parabola che ha stupito tutti, Skorupski compreso. Al termine di Lazio - Bologna ai microfoni dei cronisti presenti è intervenuto Bastos, che ha commentato: "Ho provato a calciare, è stata la prima cosa che mi è passata per la testa. Sono felice di questo gol. Provo sempre a fare il mio meglio, a dare il massimo per aiutare la squadra in ogni partita. Era un match tosto, loro hanno pressato tanto. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita e lavorare per non rifare gli stessi errori. Stagione positiva, la squadra è felice per aver vinto la Coppa Italia, era un obiettivo importante per noi e l'abbiamo conquistato. Adesso sono qui, non so il mio futuro. Sono alla Lazio e sono felice, penso solo alla Lazio ora".

Al termine di Lazio-Bologna, il difensore angolano è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il gol più bello della serata? È stato un bel gol, ma l'importante è che non abbiamo perso la partita. Abbiamo vinto la Coppa Italia: questa è la cosa più importante. Molto bella anche l'ovazione del pubblico, ma adesso pensiamo all'ultima partita contro il Torino. Poi vacanze? No, poi partirò per la Coppa D'Africa".