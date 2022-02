Lazio - Bologna, l'Olimpico torna al 50%: il dato sui biglietti venduti

La Lazio torna allo stadio Olimpico. Dopo la sosta per lo stage azzurro e le trasferte di Firenze e Milano, i biancocelesti tornano a giocare in casa. La capienza degli stadi è tornata al 50% grazie anche ai numeri della pandemia che sembrano essere in calo. La vendita dei biglietti per il match di sabato alle 15 prosegue. Al momento sono circa 19200 i tagliandi staccati per la sfida tra Lazio e Bologna. Manca ancora qualche ora e la possibilità di superare quota ventimila c'è tutta.