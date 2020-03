Lazio, Caicedo si allena con la figlia: “Restiamo a casa”

Felipe Caicedo si allena a casa come il resto dei suoi compagni. Il Panterone però, può vantare una compagnia speciale: sua figlia. La piccola non lascia il suo papà mai da solo. In un video postato da Felipe infatti, si vede lui che palleggia e la bimba passargli il pallone. Un modo come un altro per mantenersi in forma e divertirsi tra le mura casalinghe in questo periodo. Lanciato anche l’appello “restiamo a casa” e “non molliamo”. Quest’ultimo è un vero mantra in casa biancoceleste.

