Lazio, Canigiani: "Vi svelo la maglia più venduta". Poi sulla campagna abbonamenti...

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione che prenderà il via per la Lazio il prossimo 14 agosto. Il responsabile marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto della situazione sulla campagna abbonamenti e non solo: "Finita la campagna abbonamenti, il giorno dopo, andranno in vendita i biglietti per Lazio - Bologna così i tifosi avranno 4/5 giorni per acquistare i tagliandi per il match".

NOVITA': “La novità più importante è la possibilità di poter trasformare l’abbonamento e il biglietto in digitale, salvarli sull’app di Binance e accedere allo stadio con il telefonino”.

MAGLIE - “La più venduta? Ancora è difficile avere un dato che ci dà una classifica certa. Il 17 di Ciro Immobile è il più richiesto ma i nuovi soprattutto all’inizio hanno sempre un grande successo. Poi sarà la stagione a creare dei trend. I tifosi hanno apprezzato moltissimo la seconda maglia in pieno stile laziale. Hanno riscosso successo tutte e tre le maglie, sono belle e coprono i gusti di ognuno”.

ABBONAMENTI - “Lunedì sono certo che potremmo annunciare di aver superato quota 20.000”.