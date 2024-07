Lazio, Castellanos a Sky: "Sento la fiducia del club. L'eredità di Immobile..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di SkySport è intervenuto il Taty Castellanos, che ha parlato direttamente dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Di seguito le sue dichiarazioni: “L'anno scorso è stato un anno complicato perché ho giocato meno di quanto avevo fatto a Girona, ma mi sono sentito bene con la fiducia di Ciro e degli allenatori. Ora inizia una nuova avventura, sono concentrato e pronto di testa per far bene qui e allenarmi forte. La fiducia del club è stata importante per me. Eredità pesante dopo Immobile? La pressione c’è sempre. Fare un buon lavoro per la squadra ma per me giocare di più sarà importante per la mia fiducia e per la squadra”.

"Obiettivo doppia cifra di gol? Il mio obiettivo è giocare, non ho fissato traguardi personali. Certo il gol per un attaccante è importante ma quello che conta è aiutare la squadra. Baroni è un allenatore che sa tanto ed è importante e mi sta dando tanta fiducia. Mi chiede di lavorare molto per la squadra. Siamo una rosa giovane ma sappiamo che questo club deve vincere sempre, partita dopo partita. L’importante sarà lavorare insieme, sempre. L'obiettivo di squadra è arrivare sempre in alto. In campionato, in Coppa Italia e in Europa.

"La Nazionale? Il sogno di giocare con l'Argentina c’è sempre. Devo lavorare sempre di più e meglio. E per me questo anno sarà molto importante perché sarebbe bellissimo indossare quella maglietta. Immobile? Io ho scritto a lui, ci siamo parlati. Mi ha aiutato tantissimo e mi ha dato tanti consigli. Per noi giovani uno che ha fatto la storia è importante ascoltarlo".