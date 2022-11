Lazio, Cataldi è pronto al matrimonio: atteso agente da Tare e Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' cresciuto, è diventato imprescindibile per lo scacchiere di Maurizio Sarri. Danilo Cataldi è la perfetta rappresentazione delle manovre tattiche sarriane che stanno entrando ancora di più nel suo sistema filosofico di calcio. L'apice è stato il suo derby, quello vinto da capitano, impossessandosi della spada e governando la Lazio come un vero gladiatore. Ad oggi Danilo è un punto di riferimento e non per una squadra qualunque, ma per quella del suo cuore. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, se è tempo di sosta, è anche arrivato il momento di rinnovare. La prossima settimana è atteso a Roma il suo agente Riso per incontrare Lotito e Tare. L'attuale accordo scade nel 2024, sul tavolo un rinnovo quinquennale. Cataldi guadagna circa 1,4 milioni di euro e finora non s’è ancora scesi nei dettagli. L’incontro della prossima settimana dovrebbe rivelarsi utile, quantomeno per gettare le prime basi del nuovo matrimonio. La volontà c'è, da entrambe le parti. C'è ancora tempo, ma l’obiettivo è chiudere l’operazione entro fine anno. Nel frattempo, Cataldi è ancora lì sotto la Nord, con gli occhi pieni di emozione e con la speranza che quel momento possa viverlo in eterno.