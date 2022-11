Lazio, chi sono i giocatori più utilizzati da Sarri: il dato aggiornato

Da Provedel a Maximiano, ecco il minutaggio nel dettaglio della rosa biancoceleste. In tanti sono andati oltre i 1000 minuti...

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio in questa prima parte di stagione ha giocato 21 partite totali: 15 di campionato e 6 di Europa League. Adesso andiamo a scoprire quali sono i giocatori con il maggior minutaggio. Mister Sarri si è affidato prevalentemente a 15 giocatori che hanno collezionato più di 500 minuti tra campionato e coppa. Il recordman è il portiere Ivan Provedel con 1882 minuti. Ha sempre giocato eccetto i primi 6 minuti di Lazio-Bologna quando venne espulso Maximiano. Il primo giocatore di movimento è Felipe Anderson con 1662' minuti. Seguito da Marusic con (1638'), Romagnoli (1538') e Milinkovic con 1489'. Poi vi sono Zaccagni (1341'), Cataldi (1284'), Lazzari (1134'), Immobile (1131'), Vecino (1054'). Sotto i 1000 minuti troviamo Patric (966'), Pedro (950'), Hysaj (917'), Casale (784') e Gila (512'). Sono sei invece i giocatori che non hanno raggiunto i 500 minuti e che dovranno aumentare il minutaggio per aiutare il mister nelle rotazioni. Ci riferiamo a Basic (474' minuti), Marcos Antonio (408'), Cancellieri (407'), Romero (158'), Radu (67') e Maximiano( 6'). Dopo la sosta per il mondiale la Lazio avrà un gennaio denso di impegni servirà il contributo di tutta la rosa.

