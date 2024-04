Lazio, Coppa Italia e derby, è febbre biancoceleste: il dato sui biglietti

TUTTOmercatoWEB.com

Due grandissimi appuntamenti nella settimana, appena dopo la Pasqua, ad attendere la Lazio. Dopo la vittoria all'ultimo respiro con il gol di Adam Marusic contro la Juve oggi la sfida si "ripeterà" ma in campo diverso: c'è la semifinale di andata di Coppa Italia pronta ad andare in scena. Subito dopo la gara contro i bianconeri invece, sarà tempo del derby della Capitale contro la Roma. Già a partire da questa sera, la Lazio potrò contare sul proprio pubblico, pronta a sostenerla anche fuori casa, per cercare di portarla al successo e magari chissà, confermarsi anche al ritorno. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la finale consentirebbe ai biancocelesti di guadagnarsi un posto nella prossima Supercoppa italiana, mentre un'eventuale vittoria, oltre a un altro titolo in bacheca, permetterebbe di staccare un ticket valido per l'Europa League 2024-25.

Stando al settore ospiti dunque, dei 2.099 posti a disposizione, ieri sera erano rimasti liberi circa 500, ciò significa che saranno 1.599 i tifosi presenti all'Allianz Stadium. Per la semifinale di ritorno all'Olimpico in programma il 23 aprile sono già stati venduti quasi 20.000 biglietti. Diverso il discorso per Roma-Lazio, derby da giocare "fuori casa" per cui è stato già assicurato uno scenario da 60.000 spettatori, di cui circa 15.000 biancocelesti. La febbre da Lazio si è già alzata in città e i due grandi appuntamenti non fanno altro che incentivare gli umori e la trepidazione. Soprattutto in occasione della stracittadina, per cui è prevista un'altra coreografia spettacolare che permetterà di colorare l'atmosfera e renderla un capolavoro d'arte.