Lazio, Correa: "Sono felice, siamo in forma. E che atteggiamento!"

Al termine dell'amichevole contro il Bournemouth vinta per 4-3 in rimonta, Joaquín Correa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Siamo in forma, la squadra sta bene fisicamente. Siamo concentrati, lo abbiamo dimostrato recuperando la partita una volta andati sotto e facendo belle giocate. Insomma, ho buone sensazioni. Mi aspettavo che portassimo sempre noi palla, sapevamo che sono bravi fisicamente, veloci. Abbiamo fatto bene lì in mezzo con Luis Alberto, Ciro che ci dava una mano, con Badelj e Parolo bravo a inserirsi con i tempi giusti. I miei due gol? Cerco di puntare l'uomo, di fare qualcosa di diverso. Ogni tanto mi riesce, sono contento. Ma soprattutto sono felice dell'atteggiamento della squadra. Manca qualcosina da affinare, ma abbiamo fatto una preparazione ottima. Abbiamo corso tanto. Queste partite ci fanno fare minuti. Bisogna forse essere un po' più puliti con la palla. Badelj? Milan è un giocatore di qualità. Quando lui ha la palla è positivo per noi, ci fa respirare, la fa girare. Se abbiamo fatto arrabbiare l'arbitro? Sì, le solite cose quando uno si innervosisce un po'. Succede nel calcio, anche nell'allenamento ci meniamo (scherza, ndr). Ci vuole questa cattiveria".

