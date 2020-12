Lazio, dalla Turchia: "Muriqi, scatta il primo bonus. Il Fenerbahce incassa un altro milione"

Vedat Muriqi ha collezionato finora soltanto 125 minuti in Champions League, ma quando la Lazio si è qualificata agli ottavi di finale è scattato il primo bonus, che ha portato un altro milione nelle casse del Fenerbahce. La cifra si aggiunge, ricorda Fanatik, ai 17,5 milioni che i biancocelesti dovranno dare al club turco per il cartellino del kosovaro. La cessione del calciatore, uno dei nomi più importanti della squadra, ha concesso un po' di sollievo alla società dal punto di vista economico, aumentando anche i limiti di spesa. Il percorso di Muriqi a Roma, invece, è partito in salita: l'attaccante ha contratto il Covid-19, si è infortunato e non ha fatto ancora vedere il proprio valore. Nella competizione internazionale è sceso in campo in quattro partite su sei, non contribuendo al punteggio con alcun gol. Nonostante il momento non sia semplice, l'ex Rizespor continua a portare nuove entrate al Fenerbahce.

Pubblicato 10/12/2020

