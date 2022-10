Lazio, Di Canio: “Infortunio Immobile? Vi dico di chi è la responsabilità”

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio dovrà fare a meno del suo bomber fino al 2023. L'infortunio di Immobile è più serio del previsto e lo terrà lontano dal campo a lungo. Sarri dovrà adattarsi e cercare alternative, visto che non dispone in rosa di un sostituto naturale del suo capitano. Negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio, ex attaccante biancoceleste, ha parlato priorio di questo: "È una mentalità sbagliata se vuoi fare il salto. Immobile per quello che dà in campo, la qualità che porta e quello che spende al livello energetico, devi avere un sostituto. Ci sono periodi in cui tu pianifichi di farlo riposare. Ci sono partite, ad esempio con lo Spezia in casa che è abbordabile per la Lazio, in cui dovrebbe giocare il suo sostituto naturale. Caicedo non era un sostituto naturale, ma con la fisicità andava in verticale, aveva una bella stoccata, Muriqi invece era un giocatore che ti doveva dare soluzioni diverse. Questa Lazio gioca con una una specificità, cioè il calcio verticale. Tu dovevi prendere un sostituto di Ciro. Non serviva un nome importante ma non puoi giocare con una sola punta".

Pubblicato il 21/10