Lazio, dopo la sosta sarà periodo di fuoco: tutti gli impegni dei biancocelesti

Dopo la sosta per le nazionali, la Lazio dovrà essere pronta a riprendere il cammino interrotto con il pareggio a Bologna. Come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, sarà di nuovo tour de force per i biancocelesti, che si ritroveranno ad affrontare una sfida dopo l’altra. Al termine di un mese di settembre altrettanto impegnativo, 7 partite in 23 giorni sono pronte ad accogliere la squadra di Inzaghi al rientro dalla pausa. Si inizia con l’Atalanta, sabato 19 ottobre alle 15:00, una specie di remake della finale di Coppa Italia della scorsa stagione. Sempre all’Olimpico, appunto. Poi sarà di nuovo Europa, con il Celtic pronto ad accogliere i biancocelesti in Scozia il 24 ottobre alle 21:00. La domenica successiva, 27 ottobre alle ore 20:45, sarà la Fiorentina di Ribery l’avversario in programma. E poi di nuovo settimana all’insegna del calcio, con l’infrasettimanale pronto a far compagnia: la Lazio, mercoledì 30 ottobre alle ore 21:00, ospiterà il Torino di Mazzarri. Big match il 3 novembre, domenica ore 20:45: San Siro si tinge di rossonero, i biancocelesti se la vedranno con il Milan. Poi di nuovo in Scozia, il 7 novembre alle 18:55, per la seconda contro il Celtic. Infine, il Lecce di Liverani chiuderà il periodo infuocato domenica 10 novembre alle ore 15:00, all’Olimpico. In 23 giorni, dunque, 7 le battaglie da combattere: serrare le fila, si fa sul serio.

